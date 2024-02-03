У Львові на проїжджій частині однієї з вулиць утворилося метрове провалля

Яма посеред вулиці у Львові. Фото: поліція Львова

У Львові на вулиці Генерала Чупринки біля будинку №134 провалився асфальт. Внаслідок цього утворилася дірка, яка перекриває принаймні третину дорожньої смуги. Рух транспорту обмежено.

Про це у суботу, 3 лютого, близько 13:00 повідомила у патрульна поліція Львова на своїй сторінці у Telegram.

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На вулиці у Львові провалився асфальт

Провалля посеред вулиці у Львові. Фото: поліція Львова

Правоохоронці попередили мешканців Львова, що на вулиці Генерала Чупринки утворилося метрове провалля. Водіям варто бути дуже обачними, щоб уникнути аварійної ситуації.

"На вулиці Генерала Чупринки усім учасникам дорожнього руху треба бути вкрай уважними. Там на дорозі утворилося провалля глибиною близько 1 метра і десь стільки за шириною", — говориться у повідомленні.

Рух транспорту на цій ділянці обмежений. Усі відповідні служби повідомлено, ідуть роботи по ліквідації пошкодження.

Раніше ми повідомляли, що 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна, яке роташовувалося на п'ятнадцятому поверсі, випав хлопець. Він вижив, впавши на дах автомобіля.

Нагадуємо, що у Львові 30 січня, на вулиці Пасічній сталася стрілянина внаслідок вуличного конфлікту. Внаслідок інциденту було поранено в ногу чоловіка, його госпіталізували.