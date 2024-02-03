Во Львове на проезжей части одной из улиц образовалась метровая пропасть

Яма посреди улицы во Львове. Фото: полиция Львова

Во Львове на улице Генерала Чупрынки у дома №134 провалился асфальт. В результате образовалась дыра, которая перекрывает по крайней мере треть дорожной полосы. Движение транспорта ограничено.

Об этом в субботу, 3 февраля, около 13:00 сообщила в патрульная полиция Львова на своей странице в Telegram.

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На улице во Львове провалился асфальт

Пропасть посреди улицы во Львове. Фото: полиция Львова

Правоохранители предупредили жителей Львова, что на улице Генерала Чупрынки образовалась метровая пропасть. Водителям следует быть очень осмотрительными, чтобы избежать аварийной ситуации.

"На улице Генерала Чупрынки всем участникам дорожного движения нужно быть крайне внимательными. Там на дороге образовалась пропасть глубиной около 1 метра и где-то столько по ширине", — говорится в сообщении.

Движение транспорта на этом участке ограничено. Все соответствующие службы сообщены, идут работы по устранению повреждения.

Ранее мы сообщали, что 2 февраля, на территории львовского ЖК "Авалон" на проспекте Вячеслава Чорновила из окна, которое размещалось на пятнадцатом этаже, выпал парень. Он выжил, упав на крышу автомобиля.

Напоминаем, что во Львове 30 января, на улице Пасечной произошла стрельба в результате уличного конфликта. В результате инцидента был ранен в ногу мужчина, его госпитализировали.