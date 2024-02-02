Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку arrow

У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку

2 лютого 2024 19:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку
Хлопець збирається стрибати з вікна. Фото Ілюстративне: elgezit.kg
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити.

Про це повідомляє львівське видання "Варта-1".

Читайте також:

У Львові хлопець викинувся з вікна

Увага! На відео зображено чуттєві кадри 18+

В соцмережах вже встановили особистість хлопця: ним виявився учасник реаліті-шоу на телеканалі "ТЕТ" на ім'я Михайло, який хотів вчинити самогубство. Додатково виявилося, що юнак страждав на депресію, про що він сам написав в Instagram-сторіз, попрощавшись з усіма. 

У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку
Останні дописи зі Stories. Джерело: instagram/misha.absurd
У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку
Останні дописи зі Stories. Джерело: instagram/misha.absurd

Свій вчинок, як він пояснив лікарям, скоїв через депресію. Наразі його шпиталізували. 

У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку
Авто, на яке впав хлопець. Джерело: Варта-1

Нагадаємо, що раніше у Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці. 

Водночас у Росії застрелився інженер заводу "Алмаз-Антей" Антон Горобець. Це сталося після того, як під час обстрілу Харкова російська ракета прилетіла до будинку його бабусі.

лікарні
Львів
Україна
самогубство
депресія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі