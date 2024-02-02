У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку
Сьогодні, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити.
Про це повідомляє львівське видання "Варта-1".
У Львові хлопець викинувся з вікна
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В соцмережах вже встановили особистість хлопця: ним виявився учасник реаліті-шоу на телеканалі "ТЕТ" на ім'я Михайло, який хотів вчинити самогубство. Додатково виявилося, що юнак страждав на депресію, про що він сам написав в Instagram-сторіз, попрощавшись з усіма.
Свій вчинок, як він пояснив лікарям, скоїв через депресію. Наразі його шпиталізували.
Нагадаємо, що раніше у Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці.
Водночас у Росії застрелився інженер заводу "Алмаз-Антей" Антон Горобець. Це сталося після того, як під час обстрілу Харкова російська ракета прилетіла до будинку його бабусі.
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