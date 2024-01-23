У Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний студент

Карета швидкої допомоги. Фото ілюстративне: ptrpbraginsil.dp.gov.ua

Вранці 23 січня у Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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У Львові з вікна випав студент

Зазначається, що інцидент стався близько 07:00 на вулиці Очеретяна, що неподалік лікарні Св. Пантелеймона. Як відомо, 20-річний студент 9-му поверсі.

Як повідомили у поліції, хлопець отримав травми, несумісні з життям. Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, днями у Запоріжжі чоловік двічі вистрілив в перехожу та покінчив життя самогубством.

Також на Харківщині затримали 70-річного чоловіка, який вбив свого товариша та скинув його тіло на залізничні колії. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.