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У Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний студент

23 січня 2024 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний студент
Карета швидкої допомоги. Фото ілюстративне: ptrpbraginsil.dp.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 23 січня у Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці. 

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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У Львові з вікна випав студент

Зазначається, що інцидент стався близько 07:00 на вулиці Очеретяна, що неподалік лікарні Св. Пантелеймона. Як відомо, 20-річний студент 9-му поверсі. 

Як повідомили у поліції, хлопець отримав травми, несумісні з життям. Обставини інциденту з'ясовуються. 

Нагадаємо, днями у Запоріжжі чоловік двічі вистрілив в перехожу та покінчив життя самогубством.

Також на Харківщині затримали 70-річного чоловіка, який вбив свого товариша та скинув його тіло на залізничні колії. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

смерть
Львів
студенти
самогубство
будинок
чоловіки

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