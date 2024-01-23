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Біля Львова раптово загорівся автомобіль під час руху

23 січня 2024 11:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Біля Львова раптово загорівся автомобіль під час руху
Рятувальники ліквідовують вогонь. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Поблизу Львова, на трасі Львів — Рава Руська, загорівся автомобіль прямо під час руху. На щастя, минулося без постраждалих. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.  

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Зазначається, що інцидент стався 22 січня близько 16:28 в селі Сопошин Львівського району. Там прямо під час руху загорівся автомобіль Alfa Romeo. 

Як з'ясувалося пізніше, водій автівки побачив, як з-під капоту почав вибиватися дим. Чоловік вчасно зупинив транспортний засіб та викликав рятувальників. Поки чекав вогнеборців, намагався самостійно ліквідувати загоряння за допомогою вогнегасника. 

До гасіння пожежі залучили чотирьох осіб та одну одиницю спецтехніки. Ліквідувати вогонь вдалося о 16:36. 

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

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Рятувальники ліквідовують вогонь. Фото: ДСНС

Нагадаємо, днями у Львівській області рятувальники ліквідували пожежу на даху багатоквартирного житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також на прикордонному пункті в Одеській області загорілася автівка. У Старокозачому, неподалік від Молдови, врятували маму з дитиною.

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Львів
пожежа
ДСНС
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