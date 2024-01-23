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Возле Львова внезапно загорелся автомобиль во время движения

23 января 2024 11:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Возле Львова внезапно загорелся автомобиль во время движения
Спасатели ликвидируют огонь. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вблизи Львова на трассе Львов — Рава Русская загорелся автомобиль прямо во время движения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области.

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Отмечается, что инцидент произошел 22 января около 16.28 в селе Сопошин Львовского района. Там прямо во время движения загорелся автомобиль Alfa Romeo.

Как выяснилось позже, водитель автомобиля увидел, как из-под капота начал выбиваться дым. Мужчина вовремя остановил транспортное средство и вызвал спасателей. Пока ждал пожарных, пытался самостоятельно ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя.

К тушению пожара привлекли 4 человека и 1 единицу спецтехники. Ликвидировать огонь удалось в 16:36.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Спасатели ликвидируют огонь. Фото: ГСЧС

Напомним, на днях во Львовской области спасатели ликвидировали пожар на крыше многоквартирного жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также на пограничном пункте в Одесской области загорелся автомобиль. В Староказачьем, неподалеку от Молдовы, спасли маму с ребенком.

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