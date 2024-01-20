На Львівщині вогнеборці загасили пожежу на даху багатоповерхівки

Пожежник на даху будинку приборкує вогонь. Фото: ДСНС

У Львівській області рятувальники ліквідували пожежу на даху багатоквартирного житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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20 січня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в місті Рава-Руська Львівського району. Займання виникло на даху житлового будинку по всій площі. До місця події було направлено рятувальників Львівської області.

Орієнтовна площа пожежі становила 900 кв.м. В процесі операції вогнеборці вивели на свіже повітря 12 людей. Пожежу вдалося локалізувати о 16:18, а о 16:33 її загасили.

В ліквідації займання брали участь 49 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

Пожежна машина на місці події. Фото: ДСНС

Пожежники гасять полум'я. Фото: ДСНС

Вогнеборці біля палаючого будинку. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що у селі Лучинчик Могилів-Подільського району Вінницької області сталася пожежа в будинку. Внаслідок загоряння загинула трирічна дитина.

Нагадуємо, що 17 січня у Куп'янську рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку. Прибувши на місце події, два оперативні підрозділи виявили, що в одній із кімнат загорілися домашні речі.