На Львівщині вогнеборці загасили пожежу на даху багатоповерхівки
У Львівській області рятувальники ліквідували пожежу на даху багатоквартирного житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Пожежа у багатоповерховому будинку
20 січня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в місті Рава-Руська Львівського району. Займання виникло на даху житлового будинку по всій площі. До місця події було направлено рятувальників Львівської області.
Орієнтовна площа пожежі становила 900 кв.м. В процесі операції вогнеборці вивели на свіже повітря 12 людей. Пожежу вдалося локалізувати о 16:18, а о 16:33 її загасили.
В ліквідації займання брали участь 49 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.
Раніше ми повідомляли, що у селі Лучинчик Могилів-Подільського району Вінницької області сталася пожежа в будинку. Внаслідок загоряння загинула трирічна дитина.
Нагадуємо, що 17 січня у Куп'янську рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку. Прибувши на місце події, два оперативні підрозділи виявили, що в одній із кімнат загорілися домашні речі.
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