На Львовщине пожарные потушили пожар на крыше многоэтажки

Пожарный на крыше дома гасит огонь. Фото: ГСЧС

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар на крыше многоквартирного жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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20 января спасателям поступило сообщение о пожаре в городе Рава-Русская Львовского района. Возгорание возникло на крыше жилого дома по всей площади. К месту происшествия были направлены спасатели Львовской области.

Ориентировочная площадь пожара составила 900 кв.м. В процессе операции пожарные вывели на свежий воздух 12 человек. Пожар удалось локализовать в 16:18, а в 16:33 его потушили.

В ликвидации возгорания участвовало 49 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Пожарная машина на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Пожарные тушат пламя. Фото: ГСЧС

Пожарные возле горящего дома. Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что в селе Лучинчик Могилев-Подольского района Винницкой области произошел пожар в доме. В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.

Напомним, что 17 января в Купянске спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме. Прибыв на место происшествия, два оперативных подразделения обнаружили, что в одной из комнат загорелись домашние вещи.