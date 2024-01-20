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На Львовщине пожарные потушили пожар на крыше многоэтажки

20 января 2024 18:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Львовщине пожарные потушили пожар на крыше многоэтажки
Пожарный на крыше дома гасит огонь. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар на крыше многоквартирного жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар в многоэтажном доме

20 января спасателям поступило сообщение о пожаре в городе Рава-Русская Львовского района. Возгорание возникло на крыше жилого дома по всей площади. К месту происшествия были направлены спасатели Львовской области.

Ориентировочная площадь пожара составила 900 кв.м. В процессе операции пожарные вывели на свежий воздух 12 человек. Пожар удалось локализовать в 16:18, а в 16:33 его потушили.

В ликвидации возгорания участвовало 49 спасателей и 11 единиц спецтехники.

пожар
Пожарная машина на месте происшествия. Фото: ГСЧС
пожар
Пожарные тушат пламя. Фото: ГСЧС
пожар
Пожарные возле горящего дома. Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что в селе Лучинчик Могилев-Подольского района Винницкой области произошел пожар в доме. В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.

Напомним, что 17 января в Купянске спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме. Прибыв на место происшествия, два оперативных подразделения обнаружили, что в одной из комнат загорелись домашние вещи.

Львов
пожар
ГСЧС
Украина
событие

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