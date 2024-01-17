Во Львовской области загорелся жилой дом — погибли дедушка и его внучка

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Во вторник, 16 января, в Самборе Львовской области вспыхнул пожар в одноэтажном деревянном жилом доме. Спасателям удалось спасти одного человека, но, к сожалению, двое — дедушка и внучка — погибли.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.

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Отмечается, что пожар разгорелся в 14:18 в городе Самборе на улице Милярская. Там загорелся одноэтажный трехквартирный жилой дом.

Прибыв на место происшествия, спасателям удалось спасти женщину 1962 года рождения. В тот момент она стояла на балконе и звала на помощь.

Кроме того, очевидцы сообщили, что в доме находится пожилой мужчина 1962 года рождения и ребенок 2021 года рождения. Пожарные обнаружили тела погибших людей.

"Скорее всего, дедушка пытался спасти внучку и накрыл своим телом ребенка. Ведь спасатели нашли девочку под телом дедушки", — говорится в сообщении.

В 16.42 пожар удалось ликвидировать. К ликвидации привлекли 22 спасателя и 5 единиц спецтехники.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, во время пожара в подвале пятиэтажного жилого дома во Львове пожарные спасли одного человека. К тому же еще двоих вывели на свежий воздух.

Также мы писали, что в результате пожара, произошедшего в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе Киева 13 января пострадали три человека. Все они пожаловались на отравление продуктами горения.