На Львівщині загорівся житловий будинок — загинули дідусь та його внучка

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС

У вівторок, 16 січня, у Самборі на Львівщині спалахнула пожежа в одноповерховому дерев’яному житловому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати одну, втім двоє — дідусь та внучка — загинули.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

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Пожежа у Самборі на Львівщині

Зазначається, що пожежа спалахнула о 14:18 в місті Самборі на вулиці Милярська. Там загорівся одноповерховий трьохквартирний житловий будинок.

Прибувши на місце події, рятувальникам вдалося врятувати жінку 1962 року народження. У той момент вона стояла на балконі та кликала на допомогу.

Окрім цього, очевидці повідомили, що у будинку знаходиться літній чоловік 1962 року народження та дитина 2021 року народження. Вогнеборці виявили тіла загиблих людей.

"Найбільш імовірно, що дідусь намагався врятувати внучку і накрив своїм тілом дитину. Адже рятувальники знайшли дівчинку під тілом дідуся", — йдеться у повідомленні.

О 16:42 пожежу вдалося ліквідувати. До ліквідації залучили 22 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки.

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, під час пожежі в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку у Львові вогнеборці врятували одну людину. До того ж ще двох — вивели на свіже повітря.

Також ми писали, що внаслідок пожежі, яка сталася у ТРЦ "Космополіт" в Солом'янському районі Києва 13 січня постраждало троє людей. Всі вони поскаржилися на отруєння продуктами горіння.