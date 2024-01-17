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На Львівщині загорівся житловий будинок — загинули дідусь та його внучка

17 січня 2024 11:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині загорівся житловий будинок — загинули дідусь та його внучка
Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 16 січня, у Самборі на Львівщині спалахнула пожежа в одноповерховому дерев’яному житловому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати одну, втім двоє — дідусь та внучка — загинули. 

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області. 

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Пожежа у Самборі на Львівщині

Зазначається, що пожежа спалахнула о 14:18 в місті Самборі на вулиці Милярська. Там загорівся одноповерховий трьохквартирний житловий будинок. 

Прибувши на місце події, рятувальникам вдалося врятувати жінку 1962 року народження. У той момент вона стояла на балконі та кликала на допомогу. 

Окрім цього, очевидці повідомили, що у будинку знаходиться літній чоловік 1962 року народження та дитина 2021 року народження. Вогнеборці виявили тіла загиблих людей.

"Найбільш імовірно, що дідусь намагався врятувати внучку і накрив своїм тілом дитину. Адже рятувальники знайшли дівчинку під тілом дідуся", — йдеться у повідомленні.  

О 16:42 пожежу вдалося ліквідувати. До ліквідації залучили 22 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки.

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Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС
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Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС
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Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, під час пожежі в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку у Львові вогнеборці врятували одну людину. До того ж ще двох — вивели на свіже повітря.

Також ми писали, що внаслідок пожежі, яка сталася у ТРЦ "Космополіт" в Солом'янському районі Києва 13 січня постраждало троє людей. Всі вони поскаржилися на отруєння продуктами горіння.

смерть
діти
Львів
пожежа
ДСНС
Львівська область
рятувальники
вогонь

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