Во Львове из окна многоэтажки выпал 20-летний студент
Утром 23 января во Львове из окна многоэтажки выпал 20-летний парень. От полученных травм погиб на месте.
Об этом сообщает издание ZAXID.NET.
Во Львове из окна выпал студент
Отмечается, что инцидент произошел около 07:00 на улице Очеретяная, что недалеко от больницы Св. Пантелеймона. Как известно, 20-летний студент арендовал квартиру в этой многоэтажке и проживал на 9-м этаже.
Как сообщили в полиции, парень получил несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, на днях в Запорожье мужчина дважды выстрелил в прохожую и покончил жизнь самоубийством.
Также в Харьковской области задержали 70-летнего мужчину, который убил своего товарища и сбросил его тело на железнодорожные пути. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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