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Во Львове из окна многоэтажки выпал 20-летний студент

23 января 2024 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове из окна многоэтажки выпал 20-летний студент
Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: ptrpbraginsil.dp.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 23 января во Львове из окна многоэтажки выпал 20-летний парень. От полученных травм погиб на месте.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

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Во Львове из окна выпал студент

Отмечается, что инцидент произошел около 07:00 на улице Очеретяная, что недалеко от больницы Св. Пантелеймона. Как известно, 20-летний студент арендовал квартиру в этой многоэтажке и проживал на 9-м этаже.

Как сообщили в полиции, парень получил несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, на днях в Запорожье мужчина дважды выстрелил в прохожую и покончил жизнь самоубийством.

Также в Харьковской области задержали 70-летнего мужчину, который убил своего товарища и сбросил его тело на железнодорожные пути. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

смерть
Львов
студенты
самоубийство
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