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Во Львове из окна выпрыгнул парень — что предшествовало этому поступку

2 февраля 2024 19:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове из окна выпрыгнул парень — что предшествовало этому поступку
Парень собирается прыгать из окна. Фото иллюстративное: elgezit.kg
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня, 2 февраля, на территории львовского ЖК "Авалон" по проспекту Вячеслава Черновола из окна на пятнадцатом этаже выпал парень. Упав на крышу запаркованного под домом автомобиля, он смог выжить.

Об этом сообщает львовское издание "Варта-1".

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В соцсетях уже установили личность парня: им оказался участник реалити-шоу на телеканале "ТЕТ" по имени Михаил, пожелавший совершить самоубийство. Дополнительно оказалось, что юноша страдал депрессией, о чем он сам написал в Instagram-сторез, попрощавшись со всеми.

Во Львове из окна выпрыгнул парень - что предшествовало этому поступку
Последние сообщения из Stories. Источник: instagram/misha.absurd
Во Львове из окна выпрыгнул парень - что предшествовало этому поступку
Последние сообщения из Stories. Источник: instagram/misha.absurd

Свой поступок, как он объяснил врачам, совершил из-за депрессии. В данный момент его госпитализировали.

Во Львове из окна выпрыгнул парень - что предшествовало этому поступку
Автомобиль, на который упал парень. Источник: Стража-1

Напомним, ранее во Львове из окна многоэтажки выпал 20-летний парень. От полученных травм погиб на месте.

В то же время в России застрелился инженер завода "Алмаз-Антей" Антон Горобец. Это произошло после того, как во время обстрела Харькова российская ракета прилетела в дом его бабушки.

больницы
Львов
Украина
самоубийство
депрессия

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