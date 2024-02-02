Во Львове из окна выпрыгнул парень — что предшествовало этому поступку

Парень собирается прыгать из окна. Фото иллюстративное: elgezit.kg

Сегодня, 2 февраля, на территории львовского ЖК "Авалон" по проспекту Вячеслава Черновола из окна на пятнадцатом этаже выпал парень. Упав на крышу запаркованного под домом автомобиля, он смог выжить.

Об этом сообщает львовское издание "Варта-1".

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В соцсетях уже установили личность парня: им оказался участник реалити-шоу на телеканале "ТЕТ" по имени Михаил, пожелавший совершить самоубийство. Дополнительно оказалось, что юноша страдал депрессией, о чем он сам написал в Instagram-сторез, попрощавшись со всеми.

Последние сообщения из Stories. Источник: instagram/misha.absurd

Последние сообщения из Stories. Источник: instagram/misha.absurd

Свой поступок, как он объяснил врачам, совершил из-за депрессии. В данный момент его госпитализировали.

Автомобиль, на который упал парень. Источник: Стража-1

Напомним, ранее во Львове из окна многоэтажки выпал 20-летний парень. От полученных травм погиб на месте.

В то же время в России застрелился инженер завода "Алмаз-Антей" Антон Горобец. Это произошло после того, как во время обстрела Харькова российская ракета прилетела в дом его бабушки.