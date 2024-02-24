На Львівщині сталася моторошна ДТП — є загиблі та поранені

Місце ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівської області

Поблизу Львова сталася моторошна ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми. Відомо, що аварія трапилася 23 лютого близько 20:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Старий Яричів, Львівського району.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Львівської області.

Як сталася ДТП

За попердньою інформацією, 65-річний водій автобуса БАЗ виїжджав на головну дорогу та не надав перевагу в русі легковику Peugeot, за кермом якого був 21-річний житель одного з сіл Львівського району.

Місце ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівської області

"Відбулось зіткнення, внаслідок якого автобус по інерції виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет. Під час цього з автобуса випали двоє пасажирок — обидві мешканки Львівського району віком 43 та 47 років, які потрапили під колеса автопоїзда "Рено Магнум" під керуванням мешканця Житомирської області віком 56 років. Автопоїзд їхав назустріч легковику "Пежо", який зіткнувся з автобусом", — зазначили у повідомленні.

Хто загинув і травмувався внаслідок аварії

Через ДТП двоє жінок, на яких наїхав автопоїзд, загинули на місці події. Тілесні ушкодження отримали водій Peugeot та п'ятеро пасажирок автобуса "БАЗ". Усі виявилися мешканцями Львівської області віком від 27 до 66 років.

Місце ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівської області

Тому винуватцю ДТП загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років.

"Також правоохоронці встановили, що рішенням суду у 2023 році водій автобуса "БАЗ" позбавлений права керувати транспортними засобами. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід", — додали у поліції.

Нагадаємо, раніше у Стрию, що на Львівщині водій вантажівки збив двох неповнолітніх дітей.

Також ми писали, що у Львівській області автомобіль зіткнувся з возом. Через аварію травмувався водій дерев'яного транспорту.