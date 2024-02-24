На Львовщине произошло жуткое ДТП — есть погибшие и раненые

Место ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

Вблизи Львова произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Известно, что авария произошла 23 февраля около 20:00 на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Старый Яричев, Львовского района.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.

Как произошло ДТП

По попердней информации, 65-летний водитель автобуса БАЗ выезжал на главную дорогу и не предоставил преимущество в движении легковушке Peugeot, за рулем которого был 21-летний житель одного из сел Львовского района.

Место ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

"Произошло столкновение, в результате которого автобус по инерции выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет. Во время этого из автобуса выпали две пассажирки — обе жительницы Львовского района в возрасте 43 и 47 лет, которые попали под колеса автопоезда "Рено Магнум" под управлением жителя Житомирской области в возрасте 56. Автопоезд ехал навстречу легковушки "Пежо", которая столкнулась с автобусом", — отметили в сообщении.

Кто погиб и травмировался в результате аварии

Из-за ДТП две женщины, на которых наехал автопоезд, погибли на месте происшествия. Телесные повреждения получили водитель Peugeot и пять пассажирок автобуса "БАЗ". Все оказались жителями Львовской области от 27 до 66 лет.

Место ДТП во Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

Поэтому виновнику ДТП грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет.

"Также правоохранители установили, что решением суда в 2023 году водитель автобуса "БАЗ" лишен права управлять транспортными средствами. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения", — добавили в полиции.

Напомним, ранее в Стрые, что на Львовщине водитель грузовика сбил двух несовершеннолетних детей.

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