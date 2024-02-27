На Львовщине засудили виновника ДТП пятилетней давности — какое наказание избрали для нарушителя

Разбитый автомобиль в результате ДТП. Иллюстративное фото: Нацполиция

На автодороге Нагорное — Добромиль во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное проишествие в сентябре 2019 года. Водитель микроавтобуса Роман Дзюбьяк сбил 77-летнего велосипедиста, скончавшегося от полученных травм в больнице. Суд наказал нарушителя и назначил ему четыре года лишения свободы и выплату компенсации родственникам погибшего в размере 1 млн грн.

Об этом сообщило издание "Zaxid.net".

Суд наказал виновника смертельного ДТП во Львовской области

По данным судебного приговора, в Самборском районе 5 сентября 2019 года произошла смертельная авария. Дзюбяк, находившийся за рулем микроавтобуса Renault Trafic, сбил мужчину на велосипеде. На суде нарушитель признал свою вину.

"Он рассказал, что перед нерегулируемым пешеходным переходом хотел обогнать велосипедиста, но тот сделал маневр и хотел проехать по переходу, когда произошло столкновение. На место вызвали "скорую", но велосипедист скончался в больнице", — говорится в издании.

Самборский горрайонный суд признал водителя виновным в совершении ДТП, назначив ему наказание в виде четырехлетнего заключения и запретом управлять транспортом. Кроме того, Дзюбьяк обязан выплатить семье погибшего 1 млн грн компенсации.

Напомним, 25 февраля во Львовской области водитель автомобиля Jeep Cherokee наехал на 13-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте аварии.

Также 23 февраля возле Львова произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Произошло столкновение двух автомобилей.