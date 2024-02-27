На Львівщині зіштовхнулися легкове авто та мікроавтобус — є загиблі і постраждалі
У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинула, а троє отримали травми. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
ДТП у Львівській області
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого, близько 04.40, на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта Львівського району.
Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Через це сталося зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", яким керував 41-річний львів’янин.
Постраждалі внаслідок ДТП
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир "ВАЗ 2109", 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги.
Також водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.
Встановлено, що водій "ВАЗ 2109" перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Поліція відкрила кримінальне провадження по факту порушення правил безпеки дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до загибелі людей.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області водій автомобіля Jeep Cherokee здійснив наїзд на 13-річного хлопчика. Дитина загинула на місці події.
Нагадаємо, раніше у Стрию, що на Львівщині, водій вантажівки збив двох неповнолітніх дітей.
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