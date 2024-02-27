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На Львівщині зіштовхнулися легкове авто та мікроавтобус — є загиблі і постраждалі

27 лютого 2024 14:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині зіштовхнулися легкове авто та мікроавтобус — є загиблі і постраждалі
Рятувальники та поліція на місці ДТП. Фото: поліція Львівщини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинула, а троє отримали травми. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

ДТП у Львівській області

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого, близько 04.40, на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта Львівського району.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Через це сталося зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", яким керував 41-річний львів’янин.

Постраждалі внаслідок ДТП

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир "ВАЗ 2109", 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги.

Також водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Встановлено, що водій "ВАЗ 2109" перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція відкрила кримінальне провадження по факту порушення правил безпеки дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до загибелі людей.

дТП
Розтрощені внаслідок ДТП автомобілі. Фото: поліція Львівщини.
дТП
Місце ДТП. Фото: поліція Львівщини

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області водій автомобіля Jeep Cherokee здійснив наїзд на 13-річного хлопчика. Дитина загинула на місці події.

Нагадаємо, раніше у Стрию, що на Львівщині, водій вантажівки збив двох неповнолітніх дітей

ДТП
поліція
авто
Україна
Львівська область

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