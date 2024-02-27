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На Львовщине произошло масштабное ДТП — есть погибшие и пострадавшие

27 февраля 2024 14:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Львовщине произошло масштабное ДТП — есть погибшие и пострадавшие
Спасатели и полиция на месте ДТП. Фото: полиция Львовщины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, а трое получили травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

ДТП во Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля около 04.40 на автодороге "Тернополь — Львов", вблизи села Словита Львовского района.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2109", 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Из-за этого произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, которым управлял 41-летний львовянин.

Пострадавшие в результате ДТП

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи.

Также водитель микроавтобуса, его пассажир, 38-летний житель Львовского района и пассажир легковушки, 41-летний житель Золочевского района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что водитель ВАЗ 2109 находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и вождения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели людей.

дТП
Разбитые в результате ДТП автомобили. Фото: полиция Львовской области.
дТП
Место ДТП. Фото: полиция Львовщины

Ранее мы сообщали, что во Львовской области водитель автомобиля Jeep Cherokee совершил наезд на 13-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте происшествия.

Напомним, ранее в Стрые Львовской области водитель грузовика сбил двух несовершеннолетних детей.

ДТП
полиция
авто
Украина
Львовская область

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