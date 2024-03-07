На Львовщине столкнулись два автомобиля — один из водителей погиб

ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Во Львовском районе в среду, 6 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погиб водитель одной из легковушек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в четверг, 7 марта.

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ДТП во Львовском районе

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 марта, около 17.25, на автодороге "Рава-Русская — Магеров" в селе Старое Село Львовского района", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, столкновение произошло между автомобилями Audi A4 и Volkswagen Polo, водитель второго автомобиля погиб на месте.

ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Полиция установила, что водитель Audi A4 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

ДТП на Львовщине Фото: Нацполиция

Скриншот поста полиции Львовщины

Напомним, 5 марта во Львове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями.

Также мы писали, что 27 февраля во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, а трое получили травмы.