Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине столкнулись два автомобиля — один из водителей погиб arrow

На Львовщине столкнулись два автомобиля — один из водителей погиб

7 марта 2024 13:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине столкнулись два автомобиля — один из водителей погиб
ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовском районе в среду, 6 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погиб водитель одной из легковушек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в четверг, 7 марта.

Читайте также:

ДТП во Львовском районе

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 марта, около 17.25, на автодороге "Рава-Русская — Магеров" в селе Старое Село Львовского района", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, столкновение произошло между автомобилями Audi A4 и Volkswagen Polo, водитель второго автомобиля погиб на месте.

null
ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Полиция установила, что водитель Audi A4 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

null
ДТП на Львовщине Фото: Нацполиция
null
Скриншот поста полиции Львовщины

Напомним, 5 марта во Львове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями.

Также мы писали, что 27 февраля во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, а трое получили травмы.

ДТП
авария
полиция
Львовская область
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта