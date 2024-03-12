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На Львовщине столкнулись легковое и грузовое авто, есть погибший

12 марта 2024 12:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Львовщине столкнулись легковое и грузовое авто, есть погибший
Спасатели возле поврежденного автомобиля. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Золочевском районе Львовской области в ночь на вторник, 12 марта, произошла смертельная авария. В результате столкновения легкового и грузового авто погиб один из водителей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Facebook.

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По данным ГСЧС, ДТП в селе Кийков случилось 11 марта около 23:58. Произошло столкновение легкового автомобиля марки "VOLKSWAGEN BORA" и грузового транспорта "MERCEDES".

В результате аварии 23-летний водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Тело мужчины было в деформированном авто. Спасатели с помощью гидравлического инструмента смогли деблокировать погибшего.

"В целях предотвращения возгорания спасатели отключили аккумуляторную батарею в автомобиле "VOLKSWAGEN", — говорится в сообщении.

Все причины и обстоятельства ДТП выясняются правоохранителями.

Поврежденный автомобиль в результате ДТП
Поврежденный автомобиль в результате ДТП. Фото: ГСЧС

Напомним, 8 марта возле поселка Добротвир на Львовщине произошла смертельная авария. В результате наезда автомобиля погиб мужчина.

Также мы писали, что во Львове автомобиль сбил мотоциклиста. В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

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