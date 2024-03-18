На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием иностранца — подробности

ДТП на Львовщине. Фото: Львовская областная прокуратура

На автодороге "Киев — Чоп" в направлении Львова в пятницу, 15 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за нарушения правил дорожного движения погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 18 марта.

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По данным следствия, гражданин Польши находясь за рулем автопоезда с седельным тягачем, совершил выезд на встречную полосу движения.

В результате произошло столкновение с другим транспортным средством, из-за чего его водитель получил многочисленные тяжелые телесные повреждения. Позже пострадавший скончался.

Правоохранители задержали иностранца, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время начато расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, что повлекло смерть.

Скриншот поста Львовской областной прокуратуры

Напомним, в Стрыйском районе Львовщины произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобиля и грузовика погибли два человека, также ранение получил двухлетний ребенок.

Кроме того, во Львовской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса. В автопроисшествии пострадали 16 человек.