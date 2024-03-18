На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з легковиком — є загиблі

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

У Стрийському районі Львівщини сталася смертельна ДТП у неділю, 17 березня. Внаслідок зіткнення автомобіля та вантажівки, загинули двоє людей, також поранення отримала дворічна дитина.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Зазначається, що аварія сталася близько 19:00 на автодорозі Київ — Чоп поблизу села П’ятничани. Там зіткнулись легковий автомобіль "Форд Фокус" під кермуванням 32-річної мешканки одного з селищ району та вантажний автомобіль "ДАФ", за кермом якого перебував мешканець Херсонської області віком 45 років.

Внаслідок ДТП водійка першого від отриманих травм загинула на місці, її 31-річний пасажир помер у лікарні, ще одна пасажирка — дворічна дівчинка — отримала тілесні ушкодження.

Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, декілька днів тому на Львівщині сталася масштабна ДТП за участю автобуса. У автопригоді постраждали 16 людей.

Перед цим в Золочівському районі Львівської області сталася смертельна аварія.