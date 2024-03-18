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На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з легковиком — є загиблі

18 березня 2024 13:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з легковиком — є загиблі
Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Стрийському районі Львівщини сталася смертельна ДТП у неділю, 17 березня. Внаслідок зіткнення автомобіля та вантажівки, загинули двоє людей, також поранення отримала дворічна дитина. 

Про це повідомляє поліція Львівської області. 

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Зазначається, що аварія сталася близько 19:00 на автодорозі Київ — Чоп поблизу села П’ятничани. Там зіткнулись легковий автомобіль "Форд Фокус" під кермуванням 32-річної мешканки одного з селищ району та вантажний автомобіль "ДАФ", за кермом якого перебував мешканець Херсонської області віком 45 років.

Внаслідок ДТП водійка першого від отриманих травм загинула на місці, її 31-річний пасажир помер у лікарні, ще одна пасажирка — дворічна дівчинка — отримала тілесні ушкодження. 

Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція
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Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, декілька днів тому на Львівщині сталася масштабна ДТП за участю автобуса. У автопригоді постраждали 16 людей. 

Перед цим в Золочівському районі Львівської області сталася смертельна аварія.

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