На Львовщине грузовик столкнулся с легковушкой — есть погибшие
В Стрыйском районе Львовщины произошло смертельное ДТП в воскресенье, 17 марта. В результате столкновения автомобиля и грузовика погибли два человека, также ранение получил двухлетний ребенок.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Смертельное ДТП во Львовской области
Отмечается, что авария произошла около 19:00 на автодороге Киев — Чоп вблизи села Пятничане. Там столкнулись легковой автомобиль "Форд Фокус" под управлением 32-летней жительницы одного из поселков района и грузовой автомобиль "ДАФ", за рулем которого находился житель Херсонской области 45 лет.
В результате ДТП водитель первого от полученных травм погибла на месте, ее 31-летний пассажир скончался в больнице, еще одна пассажирка — двухлетняя девочка — получила телесные повреждения.
Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.
Напомним, несколько дней назад на Львовщине произошло масштабное ДТП с участием автобуса. В автопроисшествии пострадали 16 человек.
Перед этим в Золочевском районе Львовской области произошла смертельная авария.
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