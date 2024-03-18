На Львовщине грузовик столкнулся с легковушкой — есть погибшие

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

В Стрыйском районе Львовщины произошло смертельное ДТП в воскресенье, 17 марта. В результате столкновения автомобиля и грузовика погибли два человека, также ранение получил двухлетний ребенок.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Смертельное ДТП во Львовской области

Отмечается, что авария произошла около 19:00 на автодороге Киев — Чоп вблизи села Пятничане. Там столкнулись легковой автомобиль "Форд Фокус" под управлением 32-летней жительницы одного из поселков района и грузовой автомобиль "ДАФ", за рулем которого находился житель Херсонской области 45 лет.

В результате ДТП водитель первого от полученных травм погибла на месте, ее 31-летний пассажир скончался в больнице, еще одна пассажирка — двухлетняя девочка — получила телесные повреждения.

Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

Напомним, несколько дней назад на Львовщине произошло масштабное ДТП с участием автобуса. В автопроисшествии пострадали 16 человек.

Перед этим в Золочевском районе Львовской области произошла смертельная авария.