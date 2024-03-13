На Львівщині сталася масштабна ДТП за участю автобуса — 16 постраждалих

Наслідки ДТП за участю рейсового автобуса у Львівській області. Фото: facebook.com/emergency.lviv

У Львівській області водій рейсового автобуса маршруту "Львів-Липовець" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого постраждали 16 людей.

Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook у вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Що відомо про постраждалих в аварії на Львівщині

"У с. Прилбичі Яворівського району водій рейсового автобуса прямуванням "Львів-Липовець" не впоравшись із керуванням, потрапив у ДТП. Внаслідок цього автобус із пасажирами перевернувся. Постраждало 16 осіб", — розповіли медики.

Наслідки ДТП за участю рейсового автобуса у Львівській області. Фото: facebook.com/emergency.lviv

Наслідки ДТП за участю рейсового автобуса у Львівській області. Фото: facebook.com/emergency.lviv

За їх словами, на місці аварії працювали сім команд екстреної медичної допомоги. До лікарень Львова та області доправили 14 постраждалих, зокрема 17-річну дитину, які мали травми різного ступеня. Ще двом пасажирам надали допомогу на місці.

Наслідки ДТП за участю рейсового автобуса у Львівській області. Фото: facebook.com/emergency.lviv

Наслідки ДТП за участю рейсового автобуса у Львівській області. Фото: facebook.com/emergency.lviv

"Закликаємо вас бути обережними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху. Прості речі рятують життя!" — додали в Центрі.

ДТП на Львівщині — останні новини

Нагадаємо, що в Золочівському районі Львівської області в ніч проти вівторка, 12 березня, сталася смертельна аварія.

Також ми писали, що у Львові на одній з вулиць автомобіль збив мотоцикліста 10 березня. Постраждалий чоловік отримав травми.

Додамо, що на Львівщині, біля селища Добротвір, 8 березня сталася ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинув чоловік.