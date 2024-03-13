На Львовщине произошло масштабное ДТП с участием автобуса — 16 пострадавших

Последствия ДТП с участием рейсового автобуса в Львовской области. Фото: facebook.com/emergency.lviv

Во Львовской области водитель рейсового автобуса маршрута "Львов-Липовец" попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина не справился с управлением, в результате чего пострадали 16 человек.

Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook во вторник, 12 марта.

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"В с. Прилбичи Яворивского района водитель рейсового автобуса следованием "Львов-Липовец" не справившись с управлением, попал в ДТП. В результате автобус с пассажирами перевернулся. Пострадали 16 человек", — рассказали медики.

Последствия ДТП с участием рейсового автобуса в Львовской области. Фото: facebook.com/emergency.lviv

Последствия ДТП с участием рейсового автобуса в Львовской области. Фото: facebook.com/emergency.lviv

По их словам, на месте аварии работали семь команд экстренной медицинской помощи. В больницы Львова и области доставили 14 пострадавших, в том числе 17-летнего ребенка, которые имели травмы разной степени. Еще двум пассажирам была оказана помощь на месте.

Последствия ДТП с участием рейсового автобуса в Львовской области. Фото: facebook.com/emergency.lviv

Последствия ДТП с участием рейсового автобуса в Львовской области. Фото: facebook.com/emergency.lviv

"Призываем вас быть осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Простые вещи спасают жизнь!" — добавили в Центре.

ДТП во Львовской области — последние новости

Напомним, что в Золочевском районе Львовской области в ночь на вторник, 12 марта, произошла смертельная авария.

Также мы писали, что во Львове на одной из улиц автомобиль сбил мотоциклиста 10 марта. Пострадавший мужчина получил травмы.

Добавим, что на Львовщине, возле поселка Добротвор, 8 марта произошло ДТП. В результате наезда автомобиля погиб мужчина.