У Львівській області оголосили підозру лікарям, які не врятували жінку після ДТП

Лікарі проводять операцію. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області оголосили підозру двом лікарям однієї із центральних районних лікарень Стрийщини. Вони не врятували життя жінки після дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 18 березня.

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Підозра лікарям за неналежне виконання професійних обов'язків

"За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом лікарям однієї із центральних районних лікарень області. Їм інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки для хворого", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на місцеву мешканку. Після ДТП він доставив її до лікарні для надання допомоги.

Лікар-терапевт та лікар-хірург провели огляд пацієнтки. Жінці провели рентгенографію кісток тазу, однак кістково-травматичних змін на ній не виявили. Попри скарги потерпілої, повноцінного обстеження у лікарні не провели та відпустили її з медичного закладу додому.

Через декілька годин від моменту первинного обстеження жінку повторно доставили в лікарню з внутрішньою кровотечею, однак врятувати її не вдалось.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 березня у Стрийському районі Львівщини сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля та вантажівки, загинули двоє людей, також поранення отримала дворічна дитина.

Також у Львівській області під час комендантської години автомобіль злетів у річку. Водій транспортного засобу перебував у нетверезому стані.