Во Львовской области объявили подозрение врачам, которые не спасли женщину после ДТП
Во Львовской области объявили подозрение двум врачам одной из центральных районных больниц Стрыйщины. Они не спасли жизнь женщины после ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 18 марта.
Подозрение врачам за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей
"При процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум врачам одной из центральных районных больниц области. Им инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее тяжкие последствия для больного", — говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель легкового автомобиля совершил наезд на местную жительницу. После ДТП он доставил ее в больницу для оказания помощи.
Врач-терапевт и врач-хирург провели осмотр пациентки. Женщине провели рентгенографию костей таза, однако костно-травматических изменений на ней не обнаружили. Несмотря на жалобы потерпевшей, полноценного обследования в больнице не провели и отпустили ее из медицинского учреждения домой.
Через несколько часов с момента первичного обследования женщину повторно доставили в больницу с внутренним кровотечением, однако спасти ее не удалось.
Напомним, 17 марта в Стрыйском районе Львовщины произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобиля и грузовика, погибли два человека, также ранение получил двухлетний ребенок.
Также во Львовской области во время комендантского часа автомобиль влетел в реку. Водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии.
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