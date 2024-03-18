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Во Львовской области объявили подозрение врачам, которые не спасли женщину после ДТП

18 марта 2024 15:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области объявили подозрение врачам, которые не спасли женщину после ДТП
Врачи проводят операцию. Фото иллюстративное: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области объявили подозрение двум врачам одной из центральных районных больниц Стрыйщины. Они не спасли жизнь женщины после ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 18 марта.

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Подозрение врачам за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей

"При процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум врачам одной из центральных районных больниц области. Им инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее тяжкие последствия для больного", — говорится в сообщении.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля совершил наезд на местную жительницу. После ДТП он доставил ее в больницу для оказания помощи.

Врач-терапевт и врач-хирург провели осмотр пациентки. Женщине провели рентгенографию костей таза, однако костно-травматических изменений на ней не обнаружили. Несмотря на жалобы потерпевшей, полноценного обследования в больнице не провели и отпустили ее из медицинского учреждения домой.

Через несколько часов с момента первичного обследования женщину повторно доставили в больницу с внутренним кровотечением, однако спасти ее не удалось.

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Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 17 марта в Стрыйском районе Львовщины произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобиля и грузовика, погибли два человека, также ранение получил двухлетний ребенок.

Также во Львовской области во время комендантского часа автомобиль влетел в реку. Водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии.

ДТП
медики
Львовская область
прокуратура
подозрение

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