На Львівщині нетверезий водій під час комендантської години заїхав на автомобілі у річку
У Львівській області під час комендантської години автомобіль злетів у річку. Водій транспортного засобу перебував у нетверезому стані.
Про це розповів депутат Червоноградської районної ради Олександр Клімов у суботу, 16 березня.
Авто влетіло у річку
"Аварія сталась у Червонограді. Водій був у нетверезому стані. Правоохоронці з’ясовують обставини цієї ДТП", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що У Львівській області водій рейсового автобуса маршруту "Львів-Липовець" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого постраждали 16 людей.
Також ми писали про те, що у Львові на одній з вулиць автомобіль збив мотоцикліста 10 березня. Постраждалий чоловік отримав травми.
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