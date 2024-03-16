На Львівщині нетверезий водій під час комендантської години заїхав на автомобілі у річку

Автомобіль у воді. Фото: Олександр Клімов

У Львівській області під час комендантської години автомобіль злетів у річку. Водій транспортного засобу перебував у нетверезому стані.

Про це розповів депутат Червоноградської районної ради Олександр Клімов у суботу, 16 березня.

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"Аварія сталась у Червонограді. Водій був у нетверезому стані. Правоохоронці з’ясовують обставини цієї ДТП", — говориться у повідомленні.

Автомобіль впав у воду. Фото: Facebook Олександра Клімова

Нагадаємо, що У Львівській області водій рейсового автобуса маршруту "Львів-Липовець" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого постраждали 16 людей.

Також ми писали про те, що у Львові на одній з вулиць автомобіль збив мотоцикліста 10 березня. Постраждалий чоловік отримав травми.