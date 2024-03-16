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На Львівщині нетверезий водій під час комендантської години заїхав на автомобілі у річку

16 березня 2024 17:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині нетверезий водій під час комендантської години заїхав на автомобілі у річку
Автомобіль у воді. Фото: Олександр Клімов
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львівській області під час комендантської години автомобіль злетів у річку. Водій транспортного засобу перебував у нетверезому стані.

Про це розповів депутат Червоноградської районної ради Олександр Клімов у суботу, 16 березня.

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"Аварія сталась у Червонограді. Водій був у нетверезому стані. Правоохоронці з’ясовують обставини цієї ДТП", — говориться у повідомленні. 

На Львівщині нетверезий водій під час комендантської години заїхав на автомобілі у річку - фото 1
Автомобіль впав у воду. Фото: Facebook Олександра Клімова

Нагадаємо, що У Львівській області водій рейсового автобуса маршруту "Львів-Липовець" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого постраждали 16 людей.

Також ми писали про те, що у Львові на одній з вулиць автомобіль збив мотоцикліста 10 березня. Постраждалий чоловік отримав травми.

ДТП
поліція
авто
Україна
Львівська область

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