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На Львівщині перекрили трасу Київ-Чоп через ДТП — що відомо

15 березня 2024 09:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Львівщині перекрили трасу Київ-Чоп через ДТП — що відомо
Місце ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Зранку 15 березня було перекрито трасу Київ-Чоп через аварію двох вантажівок. ДТП сталася біля села Дідилів у Львівській області.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

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За даними поліцейських, внаслідок аварії, попередньо, є трамовані. Через масштаби події ділянку траси де сталася ДТП повністю перекрили. 

На Львівщині перекрили трасу Київ-Чоп через ДТП — що відомо - фото 1
Місце ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівської області / Telegram

Для організації безпечного руху автівок на місці ДТП було розроблено об'їздні маршрути:

  • В напрямку Львова рекомендується вибрати маршрут через Великосілки, затім через населені пункти Неслухів або Кам'янку-Бузьку.
  • В напрямку Києва об'їзд організовано через населений пункт Малі Підліски, де водіям слід скористатися аналогічними маршрутами.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху і будьте обережні на дорозі", – наголосили патрульні.

Нагадаємо, що У Львівській області водій рейсового автобуса маршруту "Львів-Липовець" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого постраждали 16 людей.

Також ми писали про те, що у Львові на одній з вулиць автомобіль збив мотоцикліста 10 березня. Постраждалий чоловік отримав травми.

ДТП
аварія
поліція
Львівська область
вантажівки

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