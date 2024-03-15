На Львівщині перекрили трасу Київ-Чоп через ДТП — що відомо
Зранку 15 березня було перекрито трасу Київ-Чоп через аварію двох вантажівок. ДТП сталася біля села Дідилів у Львівській області.
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.
Як об'їхати ДТП
За даними поліцейських, внаслідок аварії, попередньо, є трамовані. Через масштаби події ділянку траси де сталася ДТП повністю перекрили.
Для організації безпечного руху автівок на місці ДТП було розроблено об'їздні маршрути:
- В напрямку Львова рекомендується вибрати маршрут через Великосілки, затім через населені пункти Неслухів або Кам'янку-Бузьку.
- В напрямку Києва об'їзд організовано через населений пункт Малі Підліски, де водіям слід скористатися аналогічними маршрутами.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху і будьте обережні на дорозі", – наголосили патрульні.
Нагадаємо, що У Львівській області водій рейсового автобуса маршруту "Львів-Липовець" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого постраждали 16 людей.
Також ми писали про те, що у Львові на одній з вулиць автомобіль збив мотоцикліста 10 березня. Постраждалий чоловік отримав травми.
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