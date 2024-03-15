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Во Львовской области перекрыли трассу Киев-Чоп из-за ДТП — что известно

15 марта 2024 09:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Во Львовской области перекрыли трассу Киев-Чоп из-за ДТП — что известно
Место ДТП. Фото: Патрульная полиция Львовской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Утром 15 марта была перекрыта трасса Киев-Чоп из-за аварии двух грузовиков. ДТП произошло возле села Дидилов во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Львовской области.

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По данным полицейских, в результате аварии, предварительно, трамированы. Из-за масштабов происшествия участок трассы, где произошло ДТП, полностью перекрыли.

Во Львовской области перекрыли трассу Киев-Чоп из-за ДТП — что известно - фото 1
Место ДТП. Фото: Патрульная полиция Львовской области / Telegram

Для обеспечения безопасного движения автомобилей на месте ДТП были разработаны объездные маршруты:

  • В направлении Львова рекомендуется выбрать маршрут через Великоселки, затем через населенные пункты Неслухов или Каменку-Бугскую.
  • В направлении Киева объезд организован через населенный пункт Малые Пидлиски, где водителям следует воспользоваться аналогичными маршрутами.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения и будьте осторожны на дороге", — подчеркнули патрульные.

Напомним, что во Львовской области водитель рейсового автобуса маршрута "Львов-Липовец" попал в дорожно-транспортное происшествие . Мужчина не справился с управлением, в результате чего пострадали 16 человек.

Также мы писали, что во Львове на одной из улиц автомобиль сбил мотоциклиста 10 марта. Пострадавший мужчина получил травмы.

ДТП
авария
полиция
Львовская область
грузовики

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