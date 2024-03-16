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Во Львовской области нетрезвый водитель во время комендантского часа заехал на автомобиле в реку

16 марта 2024 17:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львовской области нетрезвый водитель во время комендантского часа заехал на автомобиле в реку
Автомобиль в воде. Фото: Александр Климов
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области во время комендантского часа автомобиль взлетел в реку. Водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии.

Об этом рассказал депутат Червоноградского районного совета Александр Климов в субботу, 16 марта.

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"Авария произошла в Червонограде. Водитель был в нетрезвом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства этого ДТП", — говорится в сообщении.

Во Львовской области нетрезвый водитель во время комендантского часа заехал на автомобиле в реку - фото 1
Автомобиль упал в воду. Фото: Facebook Александра Климова

Напомним, что во Львовской области водитель рейсового автобуса маршрута "Львов-Липовец" попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина не справился с управлением, в результате чего пострадали 16 человек.

Также мы писали о том, что во Львове на одной из улиц автомобиль сбил мотоциклиста 10 марта. Пострадавший мужчина получил травмы.

ДТП
полиция
авто
Украина
Львовская область

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