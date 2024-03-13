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Львівські вогнеборці врятували з пожежі дорослих та дитину

13 березня 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Львівські вогнеборці врятували з пожежі дорослих та дитину
Львівські рятувальники ДСНС у згорілій будівлі. Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У середу, 13 березня, на вулиці Городоцькій у Львові спалахнула пожежа у будинку. Під час рятувальної операції вогнеборцям вдалося врятувати із задимленої будівлі шістьох осіб, серед яких була одна дитина. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області

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Сьогодні о четвертій ранку вогнеборці отримали повідомлення про займання в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Городоцькій. Коли вони прибули на місце виклику, з підвалу будинку виривався густий чорний дим. Внаслідок цього сходова клітка була задимлена, тому мешканці одного з під'їздів не могли самостійно вийти на вулицю.

Рятувальники за допомогою індивідуальних засобів захисту взялися до ліквідації пожежі та порятунку людей. Використовуючи спеціальні рятувальні капюшони, вогнеборці вивели з задимлених помешкань шістьох осіб, серед яких була одна дитина.

Пожежа була локалізована та о 04:30 повністю потушена. Її причиною рятувальники називають займання сміття в підвалі будинку площею 5 кв.м.

Львівські вогнеборці врятували з пожежі дорослих та дитину
Джерело: Facebook

Нагадаємо, раніше у селищі Макарів Київської області виникла пожежа в квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь та врятували дітей і кота.

Також не так давно у Львові спалахнув п'ятиповерховий житловий будинок на вулиці В'ячеслава Липинського, де в одній з квартир виявили тіло чоловіка.

 

Львів
пожежа
ДСНС
Україна
порятунок

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