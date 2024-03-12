У Львові сталася пожежа в багатоквартирному будинку, загинув чоловік, — ДСНС
У Львові в понеділок, 11 березня сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Лапинського. На третьому поверсі в одній з квартир виявили тіло чоловіка.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області в Facebook у вівторок, 12 березня.
У Львові в пожежі загинув чоловік
У ДСНС розповіли, що рятувальників викликала сусідка, яка почула запах диму.
Відомо, що надзвичайникам вдалося врятувати дев'ять людей та ще шість вивести на свіже повітря.
"Під час ліквідації займання у квартирі виявлено тіло чоловіка, 1988 року народження", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі були знищені речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів.
"До ліквідації займання залучалось дев'ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки", — додали в ДСНС.
Нагадаємо, 5 березня у Києві на Борщагівці сталася пожежа на ринку. Причина займання поки невідома.
Також ми писали, що 3 березня у Києві у відселеній будівлі сталася пожежа. Причини загоряння невідомі. Всі обставини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.
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