Во Львове произошел пожар в многоквартирном доме, погиб мужчина, — ГСЧС

Пожарный тушит возгорание. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во Львове в понедельник, 11 марта произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Лапинского. На третьем этаже в одной из квартир обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области в Facebook во вторник, 12 марта.

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В ГСЧС рассказали, что спасателей вызвала соседка, которая почувствовала запах дыма.

Известно, что чрезвычайникам удалось спасти девять человек и еще шесть вывести на свежий воздух.

"Во время ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело мужчины, 1988 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате пожара были уничтожены вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.

"К ликвидации возгорания привлекалось девять спасателей и две единицы спецтехники", — добавили в ГСЧС.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, 5 марта в Киеве на Борщаговке произошел пожар на рынке. Причина возгорания пока неизвестна.

Также мы писали, что 3 марта в Киеве в отселенном здании произошел пожар. Причины возгорания неизвестны. Все обстоятельства пожара будут выяснять правоохранители.