Львовские пожарные спасли из пожара взрослых и ребенка
В среду, 13 марта, на улице Городоцкой во Львове вспыхнул пожар в доме. Во время спасательной операции спасателям удалось спасти из задымленного здания шестерых человек, в том числе одного ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Спасатели во Львове потушили пожар
Сегодня в четыре утра пожарные получили сообщение о возгорании в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Городоцкой. Когда они прибыли на место вызова, из подвала дома вырывался густой чёрный дым. В результате этого лестничная клетка была задымлена, поэтому жители одного из подъездов не могли самостоятельно выйти на улицу.
Спасатели с помощью индивидуальных средств защиты приступили к ликвидации пожара и спасению людей. Используя специальные спасательные капюшоны пожарные вывели из задымленных жилищ шестерых человек, среди которых был один ребенок.
Пожар был локализован, и в 04:30 полностью потушен. Его причиной спасатели называют возгорание мусора в подвале дома площадью пять кв.м.
Напомним, ранее в поселке Макаров Киевской области возник пожар в квартире на пятом этаже жилого дома. Спасатели оперативно потушили огонь, и спасли детей и кота.
Также недавно во Львове загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Вячеслава Липинского, где в одной из квартир обнаружили тело мужчины.
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