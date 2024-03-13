Львовские пожарные спасли из пожара взрослых и ребенка

Львовские спасатели ГСЧС в сгоревшем здании. Фото: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

В среду, 13 марта, на улице Городоцкой во Львове вспыхнул пожар в доме. Во время спасательной операции спасателям удалось спасти из задымленного здания шестерых человек, в том числе одного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

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Сегодня в четыре утра пожарные получили сообщение о возгорании в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Городоцкой. Когда они прибыли на место вызова, из подвала дома вырывался густой чёрный дым. В результате этого лестничная клетка была задымлена, поэтому жители одного из подъездов не могли самостоятельно выйти на улицу.

Спасатели с помощью индивидуальных средств защиты приступили к ликвидации пожара и спасению людей. Используя специальные спасательные капюшоны пожарные вывели из задымленных жилищ шестерых человек, среди которых был один ребенок.

Пожар был локализован, и в 04:30 полностью потушен. Его причиной спасатели называют возгорание мусора в подвале дома площадью пять кв.м.

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Напомним, ранее в поселке Макаров Киевской области возник пожар в квартире на пятом этаже жилого дома. Спасатели оперативно потушили огонь, и спасли детей и кота.

Также недавно во Львове загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Вячеслава Липинского, где в одной из квартир обнаружили тело мужчины.