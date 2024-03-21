У Львові сталося одразу три ДТП — зіштовхнулося 27 авто

ДТП на Скнилівському мосту. Фото: Національна поліція

У Львові на Скнилівському мості сталися одразу три дорожньо-транспортні пригоди. Загалом зіштовхнулися 27 транспортних засобів.

Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області у четвер, 21 березня.

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На Скнилівському мості сталось одразу три аварії. Загалом зіштовхнулося 27 автомобілів.

В поліції зазначили, рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі. Функціонує лише одна смуга з шести.

В поліції закликали водіїв зважати на погодні умови та дотримуватись правил дорожнього руху.

Місце ДТП на Скнилівському мості. Фото: WARSHAL

Як об'їхати місце ДТП

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що об'їхати місце ДТП можна через Кільцеву, а також вулицю Авіаційну.

Громадський транспорт відновив свою роботу за звичним маршрутом, але автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою.

Пост Андрія Садового. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що за перші два місяці 2024 року Львівщина опинилася на другому місці за кількістю дорожньо-транспортних пригод. За даними Департаменту патрульної поліції, у цьому регіоні зафіксовано майже 247 ДТП з постраждалими.

Нагадаємо, що на автодорозі "Київ — Чоп" у напрямку Львова у п'ятницю, 15 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Через порушення правил дорожнього руху загинула людина.