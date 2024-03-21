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Во Львове произошло сразу три ДТП — столкнулось 27 авто

21 марта 2024 09:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове произошло сразу три ДТП — столкнулось 27 авто
ДТП на Скниловском мосту. Фото: Национальная полиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове на Скниловском мосту произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия. В общей сложности столкнулись 27 транспортных средств.

Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области в четверг, 21 марта.

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На Скниловском мосту произошло сразу три аварии. Всего столкнулось 27 автомобилей.

В полиции отметили, что движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме. Функционирует только одна полоса из шести.

В полиции призвали водителей учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения.

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Место ДТП на Скниловском мосту. Фото: WARSHAL

Как объехать место ДТП

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что объехать место ДТП можно через Кольцевую, а также Авиационную улицу.

Общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту, но автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

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Пост Андрея Садового. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что за первые два месяца 2024 Львовщина оказалась на втором месте по количеству дорожно-транспортных происшествий. По данным Департамента патрульной полиции, в этом регионе зафиксировано около 247 ДТП с пострадавшими.

Напомним, что на автодороге "Киев — Чоп" в направлении Львова в пятницу, 15 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за нарушения правил дорожного движения погиб человек.

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Львов
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