Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині затримали винуватця смертельної ДТП arrow

На Львівщині затримали винуватця смертельної ДТП

25 березня 2024 12:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині затримали винуватця смертельної ДТП
Аварія на трасі Київ – Чоп. Фото: поліція Львівщини
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На Львівщині сталася смертельна аварія, в результаті загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина. Поліція затримала водія вантажівки.

Про це повідомила поліція Львівської області у понеділок, 25 березня.

Читайте також:
Допис поліції Львівщини. Фото: скриншот
Допис поліції Львівщини. Фото: скриншот

Деталі справи

Інцидент трапився 24 березня о 13:45 на трасі Київ — Чоп, у селі Хватів Золочівського району. За попередніми даними, 61-річний водій вантажівки Renault Magnum ыз Закарпаття виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Opel Vivaro, за кермом якого був 37-річний чоловік з Рівненщини. В результаті зіткнення водій Opel Vivaro загинув на місці, а його восьмирічний пасажир отримав травми та був доставлений до лікарні.

Аварія на трасі Київ – Чоп. Фото: поліція Львівщини
Аварія на трасі Київ – Чоп. Фото: поліція Львівщини

Водія Renault Magnum затримано, і незабаром суд визначить для нього запобіжний захід. Слідчі поліції Львівщини займаються розслідуванням злочинів у сфері транспорту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з можливістю позбавлення права керування транспортними засобами на той самий термін. Поліція продовжує розслідування обставин цієї трагедії.

Аварія на трасі Київ – Чоп. Фото: поліція Львівщини
Аварія на трасі Київ – Чоп. Фото: поліція Львівщини

Нагадаємо, у Львівській області сталася смертельна ДТП.

Раніше ми писали, що Львівщина опинилася на другому місці за кількістю ДТП в 2024 році.

ДТП
аварія
Львів
поліція
Львівська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ