На Львівщині затримали винуватця смертельної ДТП

Аварія на трасі Київ – Чоп. Фото: поліція Львівщини

На Львівщині сталася смертельна аварія, в результаті загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина. Поліція затримала водія вантажівки.

Про це повідомила поліція Львівської області у понеділок, 25 березня.

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Допис поліції Львівщини. Фото: скриншот

Деталі справи

Інцидент трапився 24 березня о 13:45 на трасі Київ — Чоп, у селі Хватів Золочівського району. За попередніми даними, 61-річний водій вантажівки Renault Magnum ыз Закарпаття виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Opel Vivaro, за кермом якого був 37-річний чоловік з Рівненщини. В результаті зіткнення водій Opel Vivaro загинув на місці, а його восьмирічний пасажир отримав травми та був доставлений до лікарні.

Аварія на трасі Київ – Чоп. Фото: поліція Львівщини

Водія Renault Magnum затримано, і незабаром суд визначить для нього запобіжний захід. Слідчі поліції Львівщини займаються розслідуванням злочинів у сфері транспорту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з можливістю позбавлення права керування транспортними засобами на той самий термін. Поліція продовжує розслідування обставин цієї трагедії.

Аварія на трасі Київ – Чоп. Фото: поліція Львівщини

Нагадаємо, у Львівській області сталася смертельна ДТП.

Раніше ми писали, що Львівщина опинилася на другому місці за кількістю ДТП в 2024 році.