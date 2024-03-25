Во Львовской области задержали виновника смертельного ДТП
На Львовщине произошла смертельная авария, в результате погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок. Полиция задержала водителя грузовика.
Об этом сообщила полиция Львовской области в понедельник, 25 марта.
Детали дела
Инцидент произошел 24 марта в 13:45 на трассе Киев — Чоп, в селе Хватов Золочевского района. По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика Renault Magnum из Закарпатья выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Vivaro, за рулем которого находился 37-летний мужчина из Ровенщины. В результате столкновения водитель Opel Vivaro погиб на месте, а его восьмилетний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.
Водитель Renault Magnum задержан, и вскоре суд определит для него меру пресечения. Следователи полиции Львовщины занимаются расследованием преступлений в сфере транспорта. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможностью лишения права управления транспортными средствами на тот же срок. Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.
Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП.
Ранее мы писали, что Львовщина очутилась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году.
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