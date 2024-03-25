Во Львовской области задержали виновника смертельного ДТП

Авария на трассе Киев – Чоп. Фото: полиция Львовщины

На Львовщине произошла смертельная авария, в результате погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок. Полиция задержала водителя грузовика.

Об этом сообщила полиция Львовской области в понедельник, 25 марта.

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Пост полиции Львовщины. Фото: скриншот

Детали дела

Инцидент произошел 24 марта в 13:45 на трассе Киев — Чоп, в селе Хватов Золочевского района. По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика Renault Magnum из Закарпатья выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Vivaro, за рулем которого находился 37-летний мужчина из Ровенщины. В результате столкновения водитель Opel Vivaro погиб на месте, а его восьмилетний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Авария на трассе Киев – Чоп. Фото: полиция Львовщины

Водитель Renault Magnum задержан, и вскоре суд определит для него меру пресечения. Следователи полиции Львовщины занимаются расследованием преступлений в сфере транспорта. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможностью лишения права управления транспортными средствами на тот же срок. Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.

Авария на трассе Киев – Чоп. Фото: полиция Львовщины

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП.

Ранее мы писали, что Львовщина очутилась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году.