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Во Львовской области задержали виновника смертельного ДТП

25 марта 2024 12:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львовской области задержали виновника смертельного ДТП
Авария на трассе Киев – Чоп. Фото: полиция Львовщины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На Львовщине произошла смертельная авария, в результате погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок. Полиция задержала водителя грузовика.

Об этом сообщила полиция Львовской области в понедельник, 25 марта.

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Сообщение полиции Львовщины. Фото: скриншот
Пост полиции Львовщины. Фото: скриншот

Детали дела

Инцидент произошел 24 марта в 13:45 на трассе Киев — Чоп, в селе Хватов Золочевского района. По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика Renault Magnum из Закарпатья выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Vivaro, за рулем которого находился 37-летний мужчина из Ровенщины. В результате столкновения водитель Opel Vivaro погиб на месте, а его восьмилетний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Авария на трассе Киев – Чоп. Фото: полиция Львовщины
Авария на трассе Киев – Чоп. Фото: полиция Львовщины

Водитель Renault Magnum задержан, и вскоре суд определит для него меру пресечения. Следователи полиции Львовщины занимаются расследованием преступлений в сфере транспорта. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможностью лишения права управления транспортными средствами на тот же срок. Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.

Авария на трассе Киев – Чоп. Фото: полиция Львовщины
Авария на трассе Киев – Чоп. Фото: полиция Львовщины

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП.

Ранее мы писали, что Львовщина очутилась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году.

ДТП
авария
Львов
полиция
Львовская область

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