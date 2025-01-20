На Львовщине мужчина нанес собеседнику телесные повреждения - суд назначил ему штраф

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Львовщине мужчина в результате конфликта толкнул на землю и дважды ударил по лицу своего собеседника, нанеся ему телесные повреждения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что возле супермаркета "Рукавичка" поконфликтовали двое мужчин. Один из них набросился на другого и сбил его с ног. После этого нанес два удара кулаком по лицу. Пострадавший получил травмы в виде ссадин и синяков.

Прокурор в обвинительном акте ходатайствовал о его рассмотрении в упрощенном порядке без проведения разбирательства на судебном заседании.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, а именно искреннее раскаяние подсудимого. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Что решил суд

Взяв во внимание все обстоятельства дела, суд оштрафовал обвиняемого на 850 гривен. Другими словами — в размере 50 необлагаемых минимумов.

Апелляционная жалоба на приговор может быть подана в течение тридцати дней со дня получения его копии.

В Ровенской области в одном из лицеев учитель избил восьмиклассника. Полиция начала уголовное производство. Мать ребенка заявила об отсутствии претензий.

Напомним, в Сумах мужчина умер от черепно-мозговой травмы после конфликта с военнослужащим.