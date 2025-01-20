На Львовщине мужчина нанес собеседнику телесные повреждения - суд назначил ему штраф

На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда
На Львовщине мужчина в результате конфликта толкнул на землю и дважды ударил по лицу своего собеседника, нанеся ему телесные повреждения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.
Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что возле супермаркета "Рукавичка" поконфликтовали двое мужчин. Один из них набросился на другого и сбил его с ног. После этого нанес два удара кулаком по лицу. Пострадавший получил травмы в виде ссадин и синяков.
Прокурор в обвинительном акте ходатайствовал о его рассмотрении в упрощенном порядке без проведения разбирательства на судебном заседании.
Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, а именно искреннее раскаяние подсудимого. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.
Что решил суд
Взяв во внимание все обстоятельства дела, суд оштрафовал обвиняемого на 850 гривен. Другими словами — в размере 50 необлагаемых минимумов.
Апелляционная жалоба на приговор может быть подана в течение тридцати дней со дня получения его копии.
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Напомним, в Сумах мужчина умер от черепно-мозговой травмы после конфликта с военнослужащим.
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