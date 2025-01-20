На Львівщині чоловік завдав співрозмовнику тілесних ушкоджень — суд призначив йому штраф

Молоток судді. Фото: Pexels

На Львівщині чоловік внаслідок конфлікту штовхнув на землю та двічі вдарив по обличчю свого співрозмовника, завдавши йому тілесних ушкоджень. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що біля супермаркету "Рукавичка" поконфліктували двоє чоловіків. Один з них накинувся на іншого та збив його з ніг. Після цього завдав два удари кулаком по обличчю. Потерпілий отримав травми у вигляді садн і синців.

Прокурор в обвинувальному акті клопотав про його розгляд у спрощеному порядку без проведення розгляду на судовому засіданні.

Суд взяв до уваги пом'якшувальні обставини, а саме щире каяття підсудного. Обтяжуючих обставин виявлено не було.

Що вирішив суд

Взявши до уваги всі обставини справи, суд оштрафував обвинувачуваного на 850 гривень. Іншими словами — у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з дня отримання його копії.

У Рівненській області в одному з ліцеїв вчитель побив восьмикласника. Поліція розпочала кримінальне провадження. Мати дитини заявила про відсутність претензій.

Нагадаємо, у Сумах чоловік помер від черепно-мозкової травми після конфлікту з військовослужбовцем.