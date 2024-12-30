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У Львові побили чоловіка, бо не там рибалив — що вирішив суд

30 грудня 2024 14:54
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ловив рибу у забороненому місці — у Львові жорстоко побили чоловіка
Чоловік ловить рибу. Ілюстративне фото: mukachevo.net
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові біля одного зі ставків стався конфлікт між чоловіками. Причиною непорозуміння і подальшої бійки стала риболовля.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі відкритих даних Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у вересні чоловік на ґрунті конфлікту з потерпілим, який ловив рибу в забороненому місці, завдав йому кілька ударів ліхтарем по голові та тулубу. В результаті потерпілий отримав черепно-мозкову травму та забої головного мозку.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся в скоєному, вибачився перед потерпілим та просив суворо не карати його.

Потерпілий в свою чергу підтвердив, що відшкодування моральної та матеріальної шкоди з боку нападника здійснено в повному обсязі і просив не позбавляти обвинуваченого волі.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав обвинуваченого винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Однак, на підставі ст. 75 КК України, обвинуваченого звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, але за умови, що він не вчинить нових правопорушень.

А на Волині судили жінку, пес якої загриз сусідського кота. Власниця отримала суворе покарання.

Також ми писали, що суд у Червонограді визнав мешканку Львівщини винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Її син за один місяць пропустив 112 уроків без поважних причин.  

суд Львів побиття злочин риболовля судові рішення

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