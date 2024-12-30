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Во Львове избили мужчину на рыбалке — что решил суд

30 декабря 2024 14:54
Виктория Козырь - редактор
Ловил рыбу в запрещенном месте — во Львове жестоко избили мужчину
Мужчина ловит рыбу. Иллюстративное фото: mukachevo.net
Виктория Козырь - редактор

Во Львове у одного из прудов произошел конфликт между мужчинами. Причиной недоразумения и последующей драки стала рыбалка.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале открытых данных "Опендатабот".

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Детали дела

В материалах суда указано, что в сентябре мужчина на почве конфликта с потерпевшим, который ловил рыбу в запрещенном месте, нанес ему несколько ударов фонарем по голове и туловищу. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил строго не наказывать.

Потерпевший в свою очередь подтвердил, что возмещение морального и материального ущерба со стороны нападающего совершено в полном объеме и просил не лишать обвиняемого воли.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал обвиняемого виновным в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако на основании ст. 75 УК Украины, обвиняемый был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, но при условии, что он не совершит новых правонарушений.

А на Волыни судили женщину, пес которой загрыз соседского кота. Хозяйка получила суровое наказание.

Также мы писали, что суд в Червонограде признал жительницу Львовщины виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее сын за один месяц пропустил 112 уроков без уважительных причин.

суд Львов избиение преступление рыбалка судебные решения

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