Дитина пропустила уроки в школі - що світить батькам

Шкільний урок. Фото: Pexels

Суд у Червонограді визнав мешканку Львівщини винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Її син за один місяць пропустив 112 уроків без поважних причин.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Хлопець, який навчається у Червоноградській гімназії №5, не відвідав вказану кількість занять у листопаді 2024 року.

Матір не з'явилася до суду, але подала заяву з проханням розглянути справу без її присутності та визнала свою провину.

Яке рішення суду

Суд визнав жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення відповідно до ч. 2 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьківських обов’язків).

Вона зобов’язана сплатити штраф у розмірі 1 700 грн та судовий збір — 605,60 грн.

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