Ребенок пропустил уроки в школе – что светит родителям

Школьный урок. Фото: Pexels

Суд в Червонограде признал жительницу Львовщины виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее сын за один месяц пропустил 112 уроков без уважительных причин.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Мальчик, который учится в Червоноградской гимназии №5, не посетил указанное количество занятий в ноябре 2024 года.

Мать не явилась в суд, но подала заявление с просьбой рассмотреть дело без его присутствия и признала свою вину.

Какое решение суда

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения в соответствии с ч. 2 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родительских обязанностей).

Она обязана уплатить штраф в размере 1 700 грн и судебный сбор — 605,60 грн.

Напомним, одесские педагоги могут получить доплаты от города.

Также мы рассказывали, какие зарплаты получают украинские учителя.