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Мешканка Львівщини отримала покарання за пропуски донькою школи

5 січня 2024 12:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мешканка Львівщини отримала покарання за пропуски донькою школи
Школярка на уроці. Ілюстративне фото: Depositphotos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Суд покарав львів'янку Оксану Соглобову через те, що її донька прогуляла 202 уроки в школі. Її визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків та оштрафували на 1700 грн.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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У грудні 2023 року Червоноградський міський суд Львівщини виніс вирок для львів'янки. За даними з судового вироку, неповнолітня дочка Соглобової є ученицею 8 класу Червоноградської гімназії №2. Близько двох місяців восени минулого року дівчинка на постійній основі прогулювала школу без поважних причин. Стало відомо, що школярка пропустила 202 уроки.

Після систематичних прогулів керівництво навчального закладу звернулось в поліцію. Правоохоронці склали на жінку протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов'язків.

Зазначається, що на засідання суду Соглобова не прийшла, однак вона визнала свою провину, подавши відповідну заяву. Суддя Андрій Жураковський призначив покарання матері у вигляді штрафу розміром 1700 грн.

Вже не перший штраф за невиконання батьківських обов'язків

Як вказують у виданні, Соглобова вже не вперше отримує штраф за подібне правопорушення. В неї четверо дітей і окрім доньки, інші також систематично прогулювали уроки.

"Наприклад, з вересня 2022 року до квітня 2023 року 14-річний син жінки прогуляв 406 уроків, а 13-річна донька 520 уроків", — вказали у виданні.

Нагадаємо, на Львівщині засудили чоловіка за розбещення 11-річної дитини. Зловмисник проведе за ґратами п'ять років. 

Додамо, на Львівщині судитимуть зловмисника, якого звинувачують у вбивстві своєї дружини. Між подружжям виник побутовий конфлікт, а тіло загиблої знайшла донька через два дні. 

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