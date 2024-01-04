Тіло знайшла донька через два дні — на Львівщині чоловік вбив дружину

Поліція на місці подій. Фото: Національна поліція

На Львівщині судитимуть зловмисника, якого звинувачують у вбивстві своєї дружини. Напередодні між подружжям виник побутовий конфлікт, а тіло загиблої знайшла донька через 2 дні.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Правоохоронці встановили, що 10 жовтня між 64-річним чоловіком та його 61-річною дружиною, мешканцями одного з сіл Стрийського району, виник побутовий конфлікт. У ході сварки чоловік вдарив жінку по голові, від отриманих травм та померла на місці.

Втім, зловмисник не повідомляв про смерть дружини. Аж за два дні, 12 жовтня, до батьків приїхала їх донька. Вона побачила неживу матір на підлозі та зателефонувала на оперативну лінію 102.

Скільки загрожує вбивці

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Вбивці загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у серійних вбивствах. Днями він жорстоко вбив жінку в Голосіївському районі столиці, а загалом на його рахунку може бути понад 10 жертв по всій Україні.

Додамо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.