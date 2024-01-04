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Тело нашла дочь через два дня — на Львовщине муж убил жену

4 января 2024 18:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Тело нашла дочь через два дня — на Львовщине муж убил жену
Полиция на месте происшествия. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области будут судить злоумышленника, которого обвиняют в убийстве своей жены. Накануне между супругами возник бытовой конфликт, а тело погибшей нашла дочь спустя 2 дня.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Во Львовской области муж убил свою жену

Правоохранители установили, что 10 октября между 64-летним мужем и его 61-летней супругой, жителями одного из сел Стрыйского района, возник бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил женщину по голове, от полученных травм та скончался на месте.

Впрочем, злоумышленник не сообщал о смерти жены. Через два дня, 12 октября, к родителям приехала их дочь. Она увидела неживую мать на полу и позвонила по телефону на оперативную линию 102.

Сколько угрожает убийцы

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Убийце грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в серийных убийствах. На днях он жестоко убил женщину в Голосеевском районе столицы, а в общей сложности на его счету может быть более 10 жертв по всей Украине.

Добавим, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.

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