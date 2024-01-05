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Жительница Львовщины получила наказание за пропуск дочерью школы

5 января 2024 12:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Жительница Львовщины получила наказание за пропуск дочерью школы
Школьница на уроке. Иллюстративное фото: Depositphotos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Суд наказал львовянку Оксану Соглобову из-за того, что ее дочь прогуляла 202 урока в школе. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оштрафовали на 1700 грн.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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В декабре 2023 года Червоноградский городской суд Львовской области вынес приговор для львовянки. По данным судебного приговора, несовершеннолетняя дочь Соглобовой является ученицей 8 класса Червоноградской гимназии №2. Около двух месяцев осенью прошлого года девочка на постоянной основе прогуливала школу без уважительных причин. Стало известно, что школьница пропустила 202 урока.

После систематических прогулов руководство учебного заведения обратилось в полицию. Правоохранители составили на женщину протокол о совершении админправонарушения из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Отмечается, что на заседание суда Соглобова не пришла, однако признала свою вину, подав соответствующее заявление. Судья Андрей Жураковский назначил наказание матери в виде штрафа в размере 1700 грн.

Уже не первый штраф за невыполнение родительских обязанностей

Как указывают в издании, Соглобова уже не в первый раз получает штраф за подобное правонарушение. У нее четверо детей и кроме дочери, другие тоже систематически прогуливали уроки.

"Например, с сентября 2022 года по апрель 2023 года 14-летний сын женщины прогулял 406 уроков, а 13-летняя дочь 520 уроков", — указали в издании.

Напомним, во Львовской области осудили мужчину за развращение 11-летнего ребенка. Злоумышленник проведет за решеткой пять лет.

Добавим, во Львовской области будут судить злоумышленника, которого обвиняют в убийстве своей жены. Между супругами возник бытовой конфликт, а тело погибшей нашла дочь спустя два дня.

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