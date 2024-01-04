Львів’янок затримали на кордоні з контрабандною партією техніки Apple

Вилучена техніка Apple у львів'янок. Фото: ДПСУ

На контрольно-пропускному пункті "Шегині" прикордонники затримали семеро мешканок Львівщини. Жінки намагалися пронести через пішохідний українсько-польський кордон контрабандну техніку Apple.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон.

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Семеро львів'янок, віком від 40 до 73 років, намагалися перетнути кордон і потрапити в Польщу з контрабандними телефонами.

"Під час проходження контролю громадянки засвідчили, що не мають заборонених товарів, та тих, які підлягають обов’язковому декларуванню. В ході реалізації інформації оперативних співробітників Львівського прикордонного загону жінок вирішили перевірити ретельніше", — вказали у ДПСУ.

Прикордонники під час перевірки жінок виявили у них телефони iPhone 13, яких було 31. Львів'янки заховали техніку під верхнім одягом та, як вказують у ДПСУ, серед особистих речей.

Працівниками митниці складено протокол, а мобільну техніку у жінок було вилучено. Наразі встановлюється точна вартість телефонів.

Вилучена техніка Apple у львів'янок. Фото: ДПСУ

Вилучена техніка Apple у львів'янок. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у Львівській області на прикордонному КПП з Польщею "Грушів — Будомєж" митники виявили контрабандні товари вартістю у пів мільйона гривень. Ними виявилися 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів KIA та Hyundai.

Додамо, на Одещині фахівці БЕБ вилучили контрабандні електронні сигарети на 10 мільйонів гривень. Відомо, що продавалися безакцизні товари через багатотисячний телеграм-канал.