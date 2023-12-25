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Львівські митники знайшли контрабандні акумулятори на півмільйона гривень

25 грудня 2023 18:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Львівські митники знайшли контрабандні акумулятори на півмільйона гривень
Вилучені контрабандні акумулятори для авто. Фото: Львівська митниця
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львівській області на прикордонному КПП з Польщею "Грушів-Будомєж" митники виявили контрабандні товари вартістю у півмільйона гривень. Ними виявилися 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів KIA та Hyundai.

Про це повідомляє Львівська митниця.

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Як повідомляється, водій вантажного мікроавтобуса Volkswagen повертався з приватної поїздки до Польщі, і під час проходження митного контролю, обрав "зелений коридор". Чоловік засвідчив, що не перевозить товари обов’язкового декларування та оподаткування.

Львівські митники знайшли контрабандні акумулятори на півмільйона гривень
Огляд авто митниками. Джерело: Львівська митниця

Та під час огляду мікроавтобуса, митники виявили 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів Kia та Hyundai. Загальна вартість контрабанди складає півмільйона гривень.

Львівські митники знайшли контрабандні акумулятори на півмільйона гривень
Контрабандні АКБ. Джерело: Львівська митниця

Митники задокументували факт порушення, та склали адмінпротокол згідно ч. 2 ст. 471 МКУ. Товар тимчасово вилучено.

Львівські митники знайшли контрабандні акумулятори на півмільйона гривень
Огляд одного з вилучених АКБ. Джерело: Львівська митниця

Нагадаємо, що раніше у Львівській області спіймали державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби під час отримання хабаря. 

Ще раніше митники Львівщини на кордоні з Польщею затримали львів'янина, який хотів незаконно перевезти коштовності та 15 годинників Rolex.

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