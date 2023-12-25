Львівські митники знайшли контрабандні акумулятори на півмільйона гривень

Вилучені контрабандні акумулятори для авто. Фото: Львівська митниця

У Львівській області на прикордонному КПП з Польщею "Грушів-Будомєж" митники виявили контрабандні товари вартістю у півмільйона гривень. Ними виявилися 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів KIA та Hyundai.

Про це повідомляє Львівська митниця.

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Як повідомляється, водій вантажного мікроавтобуса Volkswagen повертався з приватної поїздки до Польщі, і під час проходження митного контролю, обрав "зелений коридор". Чоловік засвідчив, що не перевозить товари обов’язкового декларування та оподаткування.

Огляд авто митниками. Джерело: Львівська митниця

Та під час огляду мікроавтобуса, митники виявили 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів Kia та Hyundai. Загальна вартість контрабанди складає півмільйона гривень.

Контрабандні АКБ. Джерело: Львівська митниця

Митники задокументували факт порушення, та склали адмінпротокол згідно ч. 2 ст. 471 МКУ. Товар тимчасово вилучено.

Огляд одного з вилучених АКБ. Джерело: Львівська митниця

Нагадаємо, що раніше у Львівській області спіймали державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби під час отримання хабаря.

Ще раніше митники Львівщини на кордоні з Польщею затримали львів'янина, який хотів незаконно перевезти коштовності та 15 годинників Rolex.