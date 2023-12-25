Львівські митники знайшли контрабандні акумулятори на півмільйона гривень
У Львівській області на прикордонному КПП з Польщею "Грушів-Будомєж" митники виявили контрабандні товари вартістю у півмільйона гривень. Ними виявилися 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів KIA та Hyundai.
Про це повідомляє Львівська митниця.
Львівські митники вилучили контрабандні акумулятори
Як повідомляється, водій вантажного мікроавтобуса Volkswagen повертався з приватної поїздки до Польщі, і під час проходження митного контролю, обрав "зелений коридор". Чоловік засвідчив, що не перевозить товари обов’язкового декларування та оподаткування.
Та під час огляду мікроавтобуса, митники виявили 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів Kia та Hyundai. Загальна вартість контрабанди складає півмільйона гривень.
Митники задокументували факт порушення, та склали адмінпротокол згідно ч. 2 ст. 471 МКУ. Товар тимчасово вилучено.
Нагадаємо, що раніше у Львівській області спіймали державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби під час отримання хабаря.
Ще раніше митники Львівщини на кордоні з Польщею затримали львів'янина, який хотів незаконно перевезти коштовності та 15 годинників Rolex.
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